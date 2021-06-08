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Çin’in göçebe fillerinin 15 aylık uzun yolculuğu ardından molası

Çin’de bir fil sürüsü 15 aylık uzun bir yolculuğun ardından doğal ortamlarından çok uzakta mola verdi. Drone ile takip edilen filler yaklaşık 500 kilometre yol kat etti.

Çin’in göçebe fillerinin 15 aylık uzun yolculuğu ardından molası
500 kilometrelik yolculuğun ardından mola veren göçebe filler
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HABERTURK.COM

Yolculukları ardından mola veren Asya filleri sürüsü, Yunnan'daki Xiyang kasabasına kadar geldi. Daha sonra da geldikleri yöne doğru geri döndüler.

Bölgedeki yetkililer sürüyü izlediklerini ve fil sürüsünü yerleşim alanlarından uzak tutmak için çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı. Guardian, Çin’in Yunnan eyaletinde itfaiyenin ve sekiz kişilik bir ekibin fillerin 24 saat boyunca hem karadan hem de havadan drone ile takip edildiğini aktardı.

Ülkede 410 acil durum personeli, 374 araç ve 14 drone fil sürüsü için seferber oldu. Çin merkezli haber ajansı Beijing News, geçici trafik kontrolleri uygulanacağını aktararak filleri sakin tutmanın gerekli olduğunu söyledi.

FİLLER NEDEN GÖÇ ETTİ?

Yaban Hayatı yetkilileri, geçen senden itibaren 16 fil grubunun hareketinin neden kaynaklandığını tam olarak tespit edemedi.

Çin’in resmî ajansı Xinhua'ya göre, kasım ayında, dişi bir filin bir bebek doğurduğunu ve bu nedenle Yunnan'daki Pu'er'e geldiğini aktardı. Beş ay boyunca buraya yerleşen filler 16 Nisan’da tekrar yolcuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Daha sonra sürüden iki fil gruptan ayrılarak kuzeydoğuya doğru gittiği ve diğer 15 filin ise yolculuklarına devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer en son sürüden ayrılan bir erkek filin tekrar güneybatıya doğru geri döndüğünü söyledi.

2020’DE DOĞAL ORTAMLARINDAN AYRILDILAR

Çin’in devlet medyası fillerin 2020’nin mart ayında doğal ortamlarından ayrıldığını tespit etti. Fillerin yolculuklarıysa hâlâ devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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