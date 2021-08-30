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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Ciner Grubu'ndan Ankara'ya 1.9 milyar TL'lik yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Temmuz ayı yatırım teşvikleri listesinde en büyük yatırıma Ciner Glass Maden Kimya Sanayi Ticaret A.Ş imza attı. Şirket Ankara’da 1 milyar 905 milyon liralık yatırımla cam şişe üretimi yapacak. Ciner Grubu'nun daha önce Bilecik'teki cam fabrikası yatırımı da teşvik kapsamına alınmıştı

Ciner'den dev yatırım
HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik belgeleri listesi, Temmuz ayının en yüksek yatırımlarını ortaya çıkardı. Buna göre Temmuz ayının en yüksek yatırımına Ciner Grubu bünyesindeki Ciner Glass Maden Kimya Sanayi Ticaret A.Ş imza attı. Şirket Ankara’da 1 milyar 905 milyon liralık yatırımla cam şişe üretimi yapacak.

Şirket Ankara Sincan’da yapacağı komple yeni yatırım kapsamında yıllık 237 bin 250 ton cam şişe üretimi yapacak.

BOZÜYÜK YATIRIMI DA TEŞVİK KAPSAMINA ALINMIŞTI


Ciner Grubu şirketlerinden Park Cam'ın Bilecik ili Bozüyük ilçesindeki cam fabrikasındaki 1,2 milyar TL'lik yatırımı da yatırım teşvik kapsamına alınmıştı.

Yılda 2,8 milyar adet cam şişe üretimi kapasitesine ve ilave 100 kişilik istihdama sahip yatırımda teşvik alınmasının ardından inşaat aşaması başladı.

Temmuz ayının başında Bloomberg HT yayınına katılan Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta söz konusu yatırımlarla ilgili süreçlerin devam ettiğini belirtmişti. Usta, "Cam ambalaj tarafında bizim Bozüyük’te iki fırınımız var. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. Bunun yatırımı başlamış durumda, önümüzdeki sene ortasından önce devreye girecek. Ankara'da 2 tane 650 tonluk fırın için de bütün izinler alındı, yatırım başlamak üzere. Burada da yaklaşık 260 milyon Euro'luk bir yatırım söz konusu." ifadelerini kullanmıştı.

CİNER'İ TÜRK TRAKTÖR VE MARPORT İZLEDİ

Temmuz ayı yatırımlarında ikinci sırada Türk Traktör'ün yatırımı yer aldı. Şirket Ankara’daki modernizasyon yatırımı kapsamında 754 milyon 605 bin liralık teşvik belgesi aldı. Yatırım ile yıllık 48 bin adet komple aktarma grubu ve 500 adet Beko Loader üretimi gerçekleştirilecek.

Temmuz'un üçüncü büyük hacimli yatırımı ise 668 milyon 775 bin lira ile Marport’tan geldi. Yatırım teşvik belgesi şirketin İstanbul’daki liman işletme yatırımı için düzenlendi. Bu dönemde Taksan Kayseri’de CNC Torna üretimi için stratejik yatırım kapsamında 503 milyon 585 bin liralık yatırım teşvik belgesi alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de belediye hizmetleri için 501 milyon 429 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

TOPLAM 15 MİLYAR TL'LİK YATIRIM İÇİN TEŞVİK DÜZENLENDİ


Bakanlığın, yayımladığı listeye göre, Temmuz'da 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 682 milyon 757 bin 652 lira olan ve 1884 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 69 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 170 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 lira, gerçekleşen istihdam da 8 bin 828 oldu.

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Temmuz ayında düzenlenen önemli yatırım teşvik belgeleri

Firma Yatırım yeri Üretim Sabit yatırım tutarı(bin TL)
Ciner Glass Ankara Cam şişe 1.905.573
Türk Traktör Ankara Aktarma grubu 754.605
Marport İstanbul Liman hizmeti 668.775
Taksan Kayseri CNC torna 503.580
İzmir BŞB İzmir Belediye hizmeti 501.429
Deva Holding Tekirdağ İlaç 460.896
Küpeliler Eskişehir OSB levha 411.448
Ege Profil İzmir PVC profil 367.460
Akmercan Adıyaman Doğalgaz dağıtımı 323.360
Dokuteks Gaziantep Halı 302.950

ARALIK AYINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAYISI 1.181

Aralık ayında düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı 1181’i buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 2020 yılında ocak ayında 783, şubatta 671, martta 816, nisanda 542 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, mayısta düzenlenen belge sayısı 513’e kadar inmişti. Nisan ve mayıs aylarında koronavirüsün etkisi nedeniyle 500’lere düşen yatırım teşvik belgesi sayısı haziranda 859’a, temmuzda rekor seviye olan 1200’e çıkmış, ağustosta 911, eylülde 1127, ekimde 974, kasımda 1009 olmuştu.

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