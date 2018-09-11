Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) plastik fabrikası bulunan 26 yaşındaki Aydın Bülbül, yaklaşık 3 yıl önce Çin'e iş gezisi yaptı. DHA'nın haberine göre gezinin ardından dönüşe geçen Bülbül'ün uçağı İstanbul'da 5 saat rötar yaptı. Aydın Bülbül, bu sırada aynı uçakla Antalya'ya gelen Çinli kadın turist Chen Xi ile tanıştı ve bir süre sohbet etti. Bülbül, Antalya'ya geldiklerinde Çinli turiste yardıma ihtiyacı olduğu zaman araması için telefon numarasını verdi. İkili Antalya'da ertesi gün yeniden buluştu. Bülbül, Xi'ye 20 günlük tatilinde gönüllü rehberlik yaptı. İkilinin dostluğu da bu sıra ilerledi.

ÇİNLİ Xİ, TEŞEKKÜR AMAÇLI BİR ARKADAŞIYLA TANIŞTIRDI

Antalya'daki tatilini tamamlayan Xi, ülkesine dönünce bir süre daha telefonla Bülbül ile görüşmeye devam etti. Kısa zaman sonra tekrar Çin'e iş gezisi yapan Bülbül, Xi'yi arayarak görüşmek istedi. Chen Xi de kendisine bir sürpriz yapmak istediğini, çok sevdiği bir arkadaşını da yanında getireceğini söyledi. 25 yaşındaki arkadaşı Jiadi Yan ile gelen Chen Xi, ikilinin kişisel özelliklerinin benzer olduğunu belirterek tanıştırdı.

AİLELER TANIŞTI VE DOĞUM GÜNÜNDE MÜSLÜMAN OLDU

Kısa sürede samimi olan Aydın Bülbül ve Jiadi Yan, Çin'de bir süre görüştü. Türkiye'ye dönen Bülbül, bir yıl Jiadi Yan ile telefonla görüşmeyi sürdürdü. Yan'a evlenmek istediğini anlatan Bülbül, ailesiyle tanışmak için Çin'e gitti. Giderken annesi Nilüfer Bülbül'ü de götüren Aydın Bülbül, ailelerin de anlaşmasının ardından söz yüzüğü taktı. Ailesinin Yan'ın Müslüman olup bir Türk ismi almasını istemesi üzerine Aydın Bülbül durumu anlattı. İsteği olumlu karşılayan Yan, Bülbül'ün doğum günü olan 14 Ağustos 2017 tarihinde Müslüman olup ismini de değiştirdi. Çinlilerin daha kolay telaffuz edebilmeleri için Jiadi Yan'a 'Dilara' ismi verildi.

ÇİNLİ GELİNE DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN

Beraberliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, düğünlerini de Antalya'da yapmaya karar verdi. Uçakla 9 saat süren 6 bin 400 kilometre uzaktan Antalya'ya gelin gelen Yan'a Döşemealtı ilçesindeki bir at çiftliğinde davullu- zurnalı kır düğünü yapıldı. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde ikiliyi aileleri ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Çifitin nikah şahitliğini Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve OSB İş İnsanları Derneği Başkanı Ergin Civan yaptı.

GELİN HARMANDALI OYNADI

Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde gelin ve damat davullu zurna eşliğinde eğlenerek dünya evine girdi. Davulcunun elinden tokmağı alan Dilara Bülbül, davul da çaldı. Dilara'nın davul çalması ilginç görüntüler oluştururken, performansı davetlilerin büyük beğenisini topladı. Harmandalı oynayan Bülbül çiftine Çinli baba Yufang Yan ve anne Xiaofen Yan da alkış tutarak eşlik etti.

Mutlu olduklarını ve Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirten Çinli gelin, "Benim adım Dilara, bana Dilara diyebilirsiniz. Antalya çok güzel. Türkçe öğreniyorum. Mutluyum" dedi.

Aydın Bülbül ise eşi Dilara'yı çok sevdiğini belirterek, uzun bir süreçten geçerek sonunda ilişkilerini evlilikle taçlandırdıklarını anlattı.