Testosteron hormonunun birincil olarak libidodan sorumlu olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, "Diğer görevleri ise metabolizmamızı, ruh halimizi, enerjimizi kontrol etmektir. Testosteron miktarının azalması hem erkek hem de kadınlarda libidonun azalmasına sebep olur" diyerek libido ve testesteron seviyesinin optimal seviyeye ulaşması için neler yapılması gerektiği konusunda en etkili yöntemleri anlattı.