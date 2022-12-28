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Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

Cinsel istek yani bilinen diğer adıyla libido! Çiftler arasında cinsel yaşamın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için libidonun yüksek olması oldukça önemli. Cinsel hayatı renklendirmek için libidoyu artırmak için ilaçlara başvurmaya gerek yok. Birbirinden etkili yöntemlerle libidonuzu en yüksek seviyelere çıkarmak mümkün. İşte libidoyu 5 adımda artırmanın yolu...

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  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    Testosteron hormonunun birincil olarak libidodan sorumlu olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, "Diğer görevleri ise metabolizmamızı, ruh halimizi, enerjimizi kontrol etmektir. Testosteron miktarının azalması hem erkek hem de kadınlarda libidonun azalmasına sebep olur" diyerek libido ve testesteron seviyesinin optimal seviyeye ulaşması için neler yapılması gerektiği konusunda en etkili yöntemleri anlattı. 
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    STRES FAKTÖRLERİNİ AZALTIN

    Stres ile baş etme yöntemleri ile ilgili profesyonel destek alabilirsiniz.
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    AĞIRLIK ANTRENMANI YAPIN

    Egzersiz sırasında ağırlık antrenmanı yapınız. Yağ yakmanın özgüveni arttırmak için harika bir yol olduğu bilinmektedir.
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    Aynı zamanda yapılan çalışmalar egzersiz yapan bireylerin vücutlarıyla daha kolay temas kurabildiklerini göstermiştir.
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    KEREVİZ, ÇİKOLATA

    Bazı besinlerin testesteron üzerine direkt etkisi bulunmaktadır. Kereviz ve çikolata hem erkek hem de kadında cinsel isteği arttırıcı etki yaratmaktadır. 
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    İSTİRİDYE, KABAK ÇEKİRDEĞİ

    İstiridye de testosteronu arttırıcı özelliğe sahip olup yalnızca erkeklerde etkilidir. Kabak çekirdeği çok miktarda çinko içerir, çinko da testosteron miktarının artmasını sağlar.
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    GECE HAYATINA DİKKAT!

    Kalitesiz-düzensiz uyku alışkanlıkları ve gece hayatı hormonal dengenin bozulmasına yol açmaktadır.
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    Az uyuduğunuzda, hormonlar dengesizleşir ve zaman içinde cinsel isteğinizi kaybedebilirsiniz. 
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    ALKOLDEN UZAK DURUN!

    Alkol özellikle kadınların libidosunu önemli oranda azaltmaktadır.
  • Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

    ELMA SUYU, KİMYON, TARÇIN, KAHVE, KARANFİL

    Bazı içeceklerin de afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin elma suyunu kimyon ve tarçın ekleyerek içebilirsiniz. 
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