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Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

Özellikle özel günlerde bir hayli tüketilen alkolün vücut üzerinde oldukça farklı etkileri bulunur. Birçok kişinin bir rahatlama aracı olarak kullanmasına karşın kimisi de ya sosyalleşmek ya da açılmak için içer. Peki, bilim alkol tüketimi için ne diyor? Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

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  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    Psikolojik baskının ve sosyal çekinmenin önüne geçerek rahatlama sağlayan alkol bariyerleri yıkmada oldukça etkilidir. Alkolün fazla tüketilmesinin hep sağlık üzerinde zararları olduğu söylenir. Peki ya cinsellik üzerinde nasıl bir etkisi var?
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    Alkol ile cinsellik arasındaki ilişki ise şaşırtıcı bir niteliktedir. Alkol, psikolojik baskılayıcıların önüne geçerek rahatlama sağlar. Daha ilk birkaç yudumdan itibaren cesareti arttırması, dert ve tasayı azaltması, kontrolü yitirmenize neden olması gibi durumlar eğer ki fizyolojik sınırlandırmaları aşacak olursa, cinsel dürtüde artışa neden olabiliyor. Buna karşın birçok kişinin bayılarak tükettiği kiminde ortama ayak uydurmak için tükettiği alkol cinsel fizyolojiyi baskılayan bir özelliktedir. Alkol organların daha aktif çalışmasını sağlayan penis sertleşmesi ve vajina ıslanması gibi fizyolojik değişimleri engeller.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    Alkol tüketen insanların cinsel ilişkiye girmek konusundaki kriterlerinin gevşediği görülmektedir. Bu durum, alkolün cinsel ilişkinin yolunu açtığını gösterse de, aynı zamanda riskli cinsel davranışlar olarak tanımlanan korunmasız seks, tecavüz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi sorunların da önünü açtığı unutulmamalıdır. Bu konuda 2009 yılında yapılan bir çalışmada, alkol tüketimi sonrasında erkeklerin aynı kadınları alkol tüketimi öncesine göre daha çekici bulduğu; ancak yaşlarını tahmin etme konusundaki başarılarında herhangi bir değişim olmadığı (dolayısıyla alkol tüketiminin gençlik algısını doğrudan etkilemediği) gösterilmiştir.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    Alkolün fizyolojik baskıları artırma ile psikolojik baskıları azaltma yönündeki etkisi insanların cinsel yaşamda rahatlama sağladığı düşünülebilir. Sosyal ilişkilerde sorunlar çeken (anksiyete, utanma, içe kapanıklık, vb.) kişiler için bir miktar alkol gevşetici olabilir.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    Alkol bir çeşit depresan madde olarak görülebilir. Alkol tüketen kişiler, sonrasında kendilerini iyi hissetmezler, çünkü vücut fonksiyonları yavaşlamıştır. Dolayısıyla sosyal çevrelerde alkol tüketimi mutluluk ve rahatlık gibi hisleri artırsa da birçok durumda öfke ve depresyon gibi duyguları da tetikleyerek hatalı kararlar alınmasına neden olabilir. Hele ki alkolün etkisiyle denge, muhakeme, koordinasyon gibi özellikler de olumsuz etkilendiği için, çok tehlikeli sonuçlar doğabilmektedir. Bu nedenle çok kontrollü ve dikkatli bir şekilde tüketilmelidir.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    ALKOL ERKEKLERDE CİNSEL YAŞAMI NASIL ETKİLER?

    Erkeklerin cinsel davranışı alkol tüketiminden fazlasıyla etkilenir. Birkaç araştırmada aksi yönde kanıtlar da ileri sürülmüş olsa da bugüne kadar yapılan akademik çalışmaların büyük bir kısmında, alkol tüketiminin hem kronik, hem de akut olarak testosteron üretimini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Bunun nedeninin, alkolün karaciğer ve testis hücrelerindeki NAD+/NADH dengesini bozması olduğu düşünülmektedir. Testosteron salgılanabilmesi için NAD+ gerekmektedir ve dolayısıyla alkol, testoesteron üretimini baskılamaktadır.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    Testosteron üretimine bağlı olarak erkeklerin cinsel isteği ve fiziksel uyarılma hali de olumsuz etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda, alkol tüketimi artışının erkeklerde masturbasyon sırasında gösterilen performansı azalttığı gösterilmiştir. Alkol tüketimi arttıkça, cinsel istek ve cinsel tatmin azalmaktadır; orgazm şiddeti zayıflamaktadır ve orgazma ulaşma süresi artmaktadır.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    ALKOL KADINLARDA CİNSEL YAŞAMI NASIL ETKİLER?

    Alkolün kadınlarda cinsel isteği nasıl değiştirdiği konusunda henüz net sonuçlar bulunmamaktadır ve araştırma sonuçları karışık yanıtlar vermektedir. Bazı çalışmalar, alkolün kadınlarda cinsel isteği artırıyor olabileceğini gösterse de bazı diğer çalışmalarda bu isteği körelttiğini gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin 2016 yılında yapılan bir çalışma, alkol tüketiminin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteği körelttiğini göstermiştir.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    İlginç bir şekilde kadınlarda alkol tüketimi testosteron ve estradiyol oranlarını artırmaktadır. Testosteron, kadınlarda cinsel isteği kısmen kontrol ettiği için, bu artış, erkeklerin aksine kadınlarda cinsel isteğin alkolle birlikte artmasını açıklayabilir.
  • Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

    Kadınların alkolden daha şiddetli ve hızlı etkilendiği de bilinmektedir. Bunun ana sebebi, kadınlarda vücut yağı oranının daha yüksek, su oranının daha düşük olmasıdır. Dahası, kadınların vücudunda alkol daha yavaş işlenir ve bu nedenle alkolün etkisi altında kaldıkları süre uzar. Yapılan çalışmalar, kadınların erkeklere göre alkol etkisinde yüzde 33 daha uzun kaldığını göstermektedir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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