Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

Alkol ile cinsellik arasındaki ilişki ise şaşırtıcı bir niteliktedir. Alkol, psikolojik baskılayıcıların önüne geçerek rahatlama sağlar. Daha ilk birkaç yudumdan itibaren cesareti arttırması, dert ve tasayı azaltması, kontrolü yitirmenize neden olması gibi durumlar eğer ki fizyolojik sınırlandırmaları aşacak olursa, cinsel dürtüde artışa neden olabiliyor. Buna karşın birçok kişinin bayılarak tükettiği kiminde ortama ayak uydurmak için tükettiği alkol cinsel fizyolojiyi baskılayan bir özelliktedir. Alkol organların daha aktif çalışmasını sağlayan penis sertleşmesi ve vajina ıslanması gibi fizyolojik değişimleri engeller.