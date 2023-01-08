Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

Haz almanın en keyifli yollarından biri olan seks hem fiziksel hem de duygusal doyuma ulaşmayı sağlıyor. Yapılan araştırmalar düzenli olarak seks yapmanın sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu gösteriyor. Peki, seks esnasında ve sonrasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? İşte seksin faydaları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    ABD'de yapılan araştırmaya göre seks zeka seviyesini artırıyor. Araştırma kapsamında orta yaşlı farelerde çiftleştikten sonra beyin hücrelerinin sayısının arttığını belirlendi.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Düzenli ve belirli sıklıkta seks yapmanın beyin gücünü arttırdığına işaret eden bilimadamları, "Bu zekayı keskinleştirir. Ancak, zeki olmak için tek yol seks değil; beyin fonksiyonlarını geliştirmenin başka yolları da var" diyor.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Araştırmada, farelerin çiftleşmeyi bıraktığında beyin üzerindeki olumlu etkilerin kaybolduğu saptandı.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Uzmanlara göre cinsel ilişkinin, hiçbir ürünün veremeyeceği doğal güzellik etkileri:

    Özgüven artırma etkisi

    En önemli cinsel organ beyinken, sahip olabileceğiniz en çekici şey de özgüvendir.

    "Partnerinizin en çekici yanı nedir?" sorusuna, en çok verilen cevaplardan biri "endamı" olmuş...
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Cinsellik Uzmanı Mary Jo Rapini’ye göre, cinsellik sonrası hal ve tavırlar, daha özgüvenli ve daha çekici oluyor. Diğer bir deyişle, ilişkinin etkisiyle artan özgüven hareketlerinize de yansıyor.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Doğal makyaj etkisi

    Cinsel ilişki adeta doğanın makyajıdır. Günde 15 dakikalık cinsel ilişki, yanaklarınızın doğal rengine kavuşmasına, dudaklarınızın kırmızılaşmasına ve cildinizin parlamasına yardımcı olur.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Cleveland Clinic Roizen’in Wellness Müdürü Doç. Dr. Michael Roizen’e göre; cinsel ilişki esnasında heyecanlandığımızda genişleyen damarlar mukoza zarını etkileyerek, cilde kırmızılık ve ışıltı veriyor. Etkisi de, makyajdan çok daha uzun süreli oluyor.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Cilt bakımı etkisi

    Cildinizi güneşten korusanız bile, yeterli bakımı yapmadığınız zaman kuruma ve dökülme ihtimali vardır. Düzenli kan akışı, cilde gerekli besinleri ve oksijeni taşıyarak, kırışıklıkların ve kuruluğun onarılmasına yardımcı olur. Peki kan akışını hızlandırmanın ve cildi gençleştirmenin en eğlenceli yolu nedir? Tabii ki cinsel ilişki...
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Saç bakımı etkisi

    Cinsel ilişki, saçlarınıza da bakım yapar. Roizen’a göre, tüm saç kökleri kendisini besleyen bir damara sahiptir. Yani, sağlıklı kan dolaşımı, sağlıklı saçlar demektir. Cinsel ilişki, kan akışını hızlandırarak, saçlarınızı da besler ve en çekici doğal görünümüne kavuşturur.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Egzersiz etkisi

    Cinsel ilişki, oldukça etkili bir kardiyo egzersizidir. Roizen’a göre, cinsel ilişkinin kan dolaşımı üzerindeki etkisi, Zumba yapmakla eşdeğer.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Spor yapmak için yeterli motivasyonu bulamıyor olsanız da, formunuzu korumak için, partnerinize biraz vakit ayırmanızda fayda var.

     
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Rahatlatıcı etkisi

    Kırışıklıkların diğer isminin "endişe çizgileri" olmasının bir nedeni var. Ancak hiçbir kırışıklık kremi, endişelerinizden kurtulmanızı sağlamaz.

    Rapini’ye göre seks, en etkili stres boşaltma yöntemidir. Cinsel ilişki sırasında nefes alıp vermek, stresten arınırken, doyuma ulaşmanıza da yardımcı olur.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Düzenli cinsel ilişki ise, uzun süreli rahatlama sağlar. Cinsel ilişki, 3 – 20 dakika kadar sürüyor olsa da, rahatlatıcı etkisi gün boyu üzerinizde olacaktır.
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Gençleştirici etkisi

    Dr. Roizen, düzenli bir cinsel hayatı olan kişilerin oldukları yaştan 2 ila 8 yaş kadar genç göründükleri fikrinde. 
  • Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

    Cinsel ilişki tüm bunların yanı sıra, kalp krizi, kanser ve depresyon riskini de azaltıyor. Yani partnerinizle zaman geçirerek, zamanı geri almanız mümkün.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.