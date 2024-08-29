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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ciro Immobile gol sayısını 4’e yükseltti - Futbol Haberleri

        Ciro Immobile gol sayısını 4’e yükseltti

        Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Lugano karşında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarttı. Yıldız oyuncu, bu gollerle siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa gollerini de kaydetmiş oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:21
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        Ciro Immobile 4 gole ulaştı!
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        UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Ciro Immobile, 7. ve 71. dakikalarında kaydettiği gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. İtalyan oyuncu böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

        Ciro Immobile, 11’de başladığı müsabakada 78. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.

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