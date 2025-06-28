Ciro Immobile transferinde sona gelindi
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin Bologna'ya transferi artık an meselesi
Giriş: 28.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:05
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İtalyan gazeteci Dimarzio'nun haberine göre; Beşiktaş ile Bologna arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar büyük oranda anlaştı ve transferde sona gelindi.
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Bologna, son detayların tamamlanması için Beşiktaş'tan gelecek resmi onayı bekliyor.
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35 yaşındaki golcünün, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.