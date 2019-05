17. Çılgın Şapkacı – Johnny Depp

Tim Burton'ın favori oyuncusu Johnny Depp, 2010 yapımı “Alice Harikalar Diyarında” filminde Çılgın Şapkacı olarak geldi karşımıza. Aynı rolü 2016 yapımı “Alice Through the Looking Glass” filminde bir kez daha canlandırdı. 1951'deki Çılgın Şapkacı'nın imajı ise gördüğünüz gibi hayli farklıydı...