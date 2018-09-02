Club Guarani - Olimpia maç önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Club Guarani ile Olimpia, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:45. Maç öncesi Club Guarani 9 puanla 8. sırada, Olimpia 16 puanla 1. sırada bulunuyor. Club Guarani son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Olimpia, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 772 kodlu maçı oynayanlar; Club Guarani galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Olimpia galibiyet oranı 1.85.

Club Guarani son haftadaki 3 de Febrero müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Olimpia ise Nacional Asuncion maçında 4-2 kazandı.

Club Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Club Guarani, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Olimpia, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpia 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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