Sabancı Topluluğu’ndan sürdürülebilir balıkçılık projesi Sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen Adana Karataş sürdürülebilir balıkçılık projesinin etkinliği geniş bir katılım ile gerçekleşti. Sabancı Topluluğu şirketleri Enerjisa Enerji, CarrefourSA ve Enerjisa Üretim temel geçim kaynağı balıkçılık olan Adana Karataş için kapsamlı bir sürdürülebilir balıkçılık sistemi yaratıyor

Adana Karataş’ta gerçekleştirilen etkinlikte Cumhuriyet’in 100. Yılı coşkusunu 300 Sabancı Gönüllüsü tüm gün deniz, sahil ve liman temizliği yaparak kutladı.

PLASTİK ATIK DÖNÜŞÜM MERKEZİ KURULUYOR

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Türkiye’nin en çok deniz ürünü çıkartılan bölgelerinden biri olarak eşsiz bir hazineye sahip olan Karataş’ın deniz kirliliği ile mücadelesinde Enerjisa Enerji, Karataş’ta denizdeki plastik atıklar için plastik atık dönüşüm merkezi kuruyor. Hem bölgedeki balıkçılar hem de deniz biyoçeşitliliği için sürdürülebilir olan bu projede balıkçılar, deniz atıklarını toplayarak atık dönüşüm merkezine getirecek ve bundan gelir elde edecek.

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Karataş Su Ürünleri Kooperatifi’nde yer alan buz üretim tesisinin çatısına kurulacak olan güneş enerji santrali Kooperatif, enerji maliyetlerinin tümünü yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Enerjisini, yenilenebilir enerjiden sağlayan tesislerde üretilen buzlar düşük maliyetle balıkçılara verilecek ve yaratılan tasarruf ile de bölgedeki kadınların kooperatifte istihdamına katkı sağlanacak.

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878 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi’nin teknik kapasitesini artırmaya yönelik CarrefourSA tarafından verilen ‘Sürdürülebilir Balıkçılık’, ‘Balıkçılıkta Ergonomi’ ve ‘Plastik Atık Yönetimi’ eğitimleri ile katılımcılara yeni yetkinlikler ve beceriler kazandırılacak.

Adana Karataş – Sürdürülebilir Balıkçılık projesinin, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamındaki etkinliği geniş bir katılım ile gerçekleşti. Sabancı Holding, Enerjisa, CarrefourSA ve Enerjisa Üretim gönüllüleri, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere sahadaydı.

Adana’nın, nüfusunun yüzde 90’ı balıkçılık ile geçimini sağladığı ilçesi Karataş’ta yaşayan yerel halk ve Sabancı Gönüllüleri toplamda 300 kişilik geniş bir katılım ile bu özel günü Cumhuriyet’e yakışır şekilde çalışarak kutladı.

Seferberlik kapsamında başta Sabancı Holding Ceo’su Cenk Alper olmak üzere Sabancı Gönüllüleri, balıkçı tekneleri ile temizlik için denize açıldı. Sabancı Gönüllülerinin de aralarında olduğu dalış ekipleri çıkardıkları çeşitli atıkları ve hayalet ağları topladı. Limanda ve Harbiş Plajı’nda kapsamlı bir atık toplama etkinliği yapıldı. Etkinlik günü sonunda 878 kg atık toplanarak atık dönüşüm merkezine teslim edildi.