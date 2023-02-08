Çocuklarda Kulak Ağrısı Nasıl Geçer? Çocuklarda Kulak Ağrısı Evde Tedavisi Nasıl Yapılır ve Ne İyi Gelir?

HABERTURK.COM

Çocukların kulak enfeksiyonuna yakalnma riski yetişkinlere oranla fazladır. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur sorusunun en temel cevabı da tam olarak budur. Östaki borusunun kısa olması nedeniyle çocukların yaşadığı basit bir soğuk algınlık yahut alerjik bir durum kısa sürede kulak enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Bu durumda ebeveynlerin merak ettiği konulardan biri çocuklarda kulak ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabıdır. Bunun için elbette ilk yapılması gereken alanında uzman bir doktora başvurmak olacaktır. Çocuklarda kulak ağrısına ne iyi gelir diye tıbbi yöntemlere baktığımızda oluşan enfeksiyonun tedavi edilmesi için antibiyotik kullanıldığını görüyoruz. Buna ek olarak da rahatlatıcı spreyler ve ağrı kesiciler eşlik etmektedir. Ancak eğer daha ileri aşamada bir sorun yaşanıyorsa cerrahi müdaheleye de gerek olabilmektedir. Elbette sorun cerrahi müdahele gerektirecek büyüklükte değilse ve evde aniden bir ağrı başladıysa ebevynler kulak ağrısını ne geçirir düşüncesiyle baş başa kalıyor. Kulak ağrısını ne geçirir diye merak edenlerdenseniz çocuklarda kulak ağrısı evde tedavisi için önerilere bakalım.

- Ağrıyan kulağa sıcak kompres yaparak ağrının hafifletilmesine yardımcı olunabilir ancak bu uygulamanın olası zararları nedeniyle öncesinde uzmana başvurmak gerekir.

- Eğer sıcak kompres ağrıyı hafifletmiyorsa temiz bir bezle soğuk kompresin ağrıyı hafifletmesi denenebilir.

- Kulak ağrısının evde rahatlatılması için tavsiye edilen bir diğer yöntemse sakız çiğnemektir. Sakız çiğnerken oluşan çene hareketleri kulağın rahatlamasını sağlayabilmektedir.

- Sakız çiğnemek gibi esneme yöntemin de kulak ağrısına iyi geldiği söylenmektedir.

- Alerjik sorunlar kulak enfeksiyonunu tetikleyebileceği için eğer çocukta kronik aleri rahatsızlığı varsa bu dönemlerde kullandığı alerji ilacı kulak enfeksiyonu ve ağrıyı hafifletebilir.

- Kulaktan gözle görülür akıntı geliyorsa yalnızca dış kulak olmak üzere temiz bir bezle kulağı silmek rahatlatıcı etki yapacaktır.

- Hangi kulak iltihaplıysa o tarafa yatmamak ağrının artmamasına yardımcı olacaktır.

- Çocukta orta kulak iltihabı yaşanıyorsa yatar pozisyon yerine çocuğun dik pozisyonda oturtulması enfeksiyonun yayılmamasını sağlamaktadır.

- Pek çok rahatsızlıkta önerildiği gibi bol su içmek kulak ağrısının hafiflemesi için de önerilen yöntemlerden biridir.

- Çocuklarda kulak ağrısı evde tedavisi için ne yapılabilir sorusuna bitkisel yöntemle cevap arayanlar için en çok önerilen ise antibakteriyel özelliğe sahip soğan ya da sarımsak olacaktır. Soğan ya da sarımsak suyundan bir iki damla kulağa damlatılabilir.

- Ağrı kesici özelliği ile bilinen zencefilin suyu da kulak ağrısını evde hafifletebilecek en iyi yöntemlerdendir.

- Son olarak kemik kırık ve çatlaklarını da rahatlattığı bilinen zeytinyağının da kulak ağrılarını hafiflettiği bilinmektedir. Ancak tekrar belirtmekte fayda olacak çcouklarda kulak ağrısı nedenlerini ortadan kaldırmak için öncelikli olarak bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO