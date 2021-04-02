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Coinbase Nasdaq'a kote olmak için gerekli onayı aldı

Kripto para platformu Coinbase, Nasdaq'a kote olabilmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan gerekli onayı aldı

Coinbase Nasdaq'a kote olmak için gerekli onayı aldı
Reuters

ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformu Coinbase Global Inc , hisselerini ABD borsasının Nasdaq endeksine kote ettirmek için düzenleyici kurumdan onay aldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kararı, ana akım finansal hizmetler endüstrisinde hızla onay görmekte olan dijital para birimlerinin meşruiyetine yeni bir güç katmış oldu.

Hafta başında, finansal hizmetler şirketi Visa ödeme ağındaki işlemlerin kripto para birimi USD Coin ile yapılabileceğini açıklamıştı. PayPal ise ABD'li tüketicilerin kripto para birimleriyle online alışveriş yapmalarına olanak verdiğini açıklamıştı. Doğrudan halka arz planlayan Coinbase, hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlayacağını tahmin ediyor.

Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.

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