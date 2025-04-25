Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelere yönelik bir program üzerinde çalışıyor. “Yerli Otomobil Aile Destek Paketi” ile üç ve üzeri çocuğa sahip ailelerin yerli otomobil sahibi olmasının önü açılacak. Ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu uygulamanın, sosyal destek politikaları çerçevesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Programın detayları ve başvuru takvimiyle ilgili resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından yapılması öngörülüyor. Peki, yerli otomobil desteği konusunda son durum nedir?