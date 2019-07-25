Çolpan İlhan anıldı

25 Temmuz 2014'de hayatını kaybeden Çolpan İlhan, vefatının 6'ncı yılında ailesi, dostları, sevenleri, öğrencileri ve meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, "Çolpan İlhan'da tıpkı Sadri Alışık ve diğer büyük sanatçılarımız gibi hayatın ve sanatın ortasına güller bıraktı. Ne mutlu bana ki anne kokan çiçeklerim var. Biz ona sarıldığımızda içimiz hep yuva gibi koktu. Çolpan İlhan ailemizin onurudur, ailemizin kahramanıdır. Şimdi belki onunla yaşayamıyoruz ama onu yaşıyoruz her zaman. Onsuz aldığımız nefes, bizim boğazımızdan hiç geçmedi. Onun bıraktığı sevgiyle özlüyoruz onu... Ona duyduğumuz özlemle seviyoruz onu" dedi.