Consadole Sapporo - Kobe sahaya çıkıyor

Consadole Sapporo ve Kobe, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Consadole Sapporo 38 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Kobe 36 puanda ve 5. sırada. Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kobe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 293 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Consadole Sapporo kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Kobe sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Consadole Sapporo son haftadaki Sagan Tosu müsabasında 3-2 kazandı.

Kobe, Shimizu karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Consadole Sapporo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Consadole Sapporo, kendi sahasında 17 gol attı, 12 gol yedi.

Kobe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kobe, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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