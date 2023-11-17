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        Haberler Sağlık Çift rahimli kadın, iki rahminde ayrı bebeklere aynı anda hamile kaldı

        Çift rahimli kadın, iki rahminde ayrı bebeklere aynı anda hamile kaldı

        ABD'de doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini duyuran Kelsey Hatcher'ın doktoru, genç kadının iki rahminde iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kalmasının milyonda bir olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:59
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        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
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        ABD’de yaşayan Kelsey Hatcher isimli bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini duyurdu. Hatcher'ın doktoru, genç kadının iki rahminde iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kalmasının milyonda bir olduğunu ifade etti.

        ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan 32 yaşında, üç çocuk annesi Kelsey Hatcher, uterus didelphys veya iki uterus adı verilen nadir bir uterus anomalisiyle doğdu. Hatcher basına verdiği röportajda, geçen baharda hamile olduğunu öğrenene kadar böyle bir ihtimal olabileceğini bilmediğini ifade etti.

        Önceki hamileliklerinde sadece tek bir rahminde bebek taşıyan Hatcher, bebeklerin ikiz mi olacağı konusunda henüz bir bilgi veremediklerini söyledi.

        Durumunu öğrendikten sonra hamileliğini ve sürecini paylaşmak için özel bir sosyal medya hesabı açan Hatcher, bir bağış kampanyası başlattı.

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