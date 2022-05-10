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Haberler Gündem 3. Sayfa Çöplükte ölü bebek bulundu!
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Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler ölü yeni doğmuş bebek buldu.

Çöplükte ölü bebek bulundu!
Çöplükte ölü bebek bulundu!
0:00 / 0:00
AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöplükte ölü yeni doğmuş bebek bulundu.

Türkler Mahallesi'nde, Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti.

Durum, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Kimliği tespit edilemeyen bebek için Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde inceleme yapıldı.

Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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