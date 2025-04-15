Çöpte 300 bin liralık altın buldu

İHA'nın haberine göre, Bodrum'da Aslan Kalkay (22) adlı genç, kağıt toplayıcılığı yaptığı sırada siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında 6 çeyrek ve 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gördü. Genç, altınları kuyumcuya götürdü.

Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrenen genç, altınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sahibine teslim edildi.

Aslan Kalkay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Altını bulduktan sonra tabi ki de gerçek altın olduğuna inanmadım herkes gibi. Kuyumcuya gidip teyit ettirdikten sonra direkt karakola getirdim. Fiyatının 300 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi malı mülkü. Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. Bana yardımcı oldukları için polise teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Öte yandan polis tarafından Aslan Kalkay'a iş bulunduğu öğrenildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.