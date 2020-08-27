Çörçil, yaz aylarında severek içebileceğiniz harika bir içecektir. Çörçil ayrıca mide ağrılarına da iyi gelecektir.
Çörçil malzemeler:
- 1 adet sade soda
- 1 limon
- Az miktarda tuz
Çörçil Yapımı:
- Öncelikle limonumuzu içeceği hazırlayacağımız bir bardağa sıkıyoruz.
- Üzerine 1/2 çay kaşığı kadar tuz katıyoruz.
- Karıştırıyoruz. Tuz eriyene kadar karıştırma işlemi devam etsin.
- Sodamızı yavaş yavaş köpürterek ilave ediyoruz.
- Afiyet olsun…
Püf noktası: Bu içeceği hazırlarken önce sodadan işleme başlarsak tarifimiz köpürmez.
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