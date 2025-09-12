Çorlu Çayı'na yapılan atık su deşarjına inceleme

Tekirdağ'da arıtılmadan Çorlu Çayı'na yapılan atık suyla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Sağlık Mahallesi'nde çevreye kötü koku yayıldığını bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemede, evsel atık suların bir kısmının yağmur suyu kanallarıyla arıtma işlemine tabi tutulmadan 3 ayrı noktadan Çorlu Çayı’na bırakıldığı tespit edildi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresince (TESKİ) arıtılmadan deşarj edilen sulardan numune alınarak analize gönderildi.

Açıklamada, analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından Çevre Kanunu gereği gerekli iş ve işlemlerin yürütüleceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, dün de yaklaşık 3 aydır Ergene ilçesinde devam eden kokunun kaynağını tespit etmek amacıyla yaptığı denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 firmaya 8 milyon 692 bin 801 liralık ceza uygulamıştı.