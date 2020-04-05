Corona Türkiye illere göre vaka sayısı, 3 Nisan akşamı yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca'nın gösterdiği Türkiye coronavirüs haritasında, en çok vaka görülen il İstanbul olurken, ölüm oranında da İstanbul önde görünüyor. Bakan Koca, koronavirüsteki son tabloyu ise günlük olarak resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. 5 Nisan Corona Türkiye tablosu haberimizde.

CORONA VİRÜS TABLOSU 5 NİSAN

5 Nisan güncel corona virüs vaka sayısı ve vefat rakamlarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden açıkladı. Bakan Koca "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

574 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 27 BİNİ AŞTI

Bakan Koca'nın bugün paylaştığı son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'i pozitif çıktı, 73 hasta da hayatını kaybetti. Bugüne kadarki toplam hasta sayısı 27 bin 69 oldu. Bugüne kadar 574 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 381, entübe edilmiş hasta sayısı 935. Bugüne kadar bin 42 hasta da iyileşti.

CORONA TÜRKİYE İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Bakan Koca'nın 3 Nisan'da açıkladığı son rakamlara göre, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek vefat sayısı 210 ile İstanbul.

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İSPANYA, İRAN VE İNGİLTERE'DE KORKUTAN TABLO

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı. İran'da da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 934'e yükseldi. ABD'de yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi. Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı.