Corpus Sigorta 2'inci yılını kutluyor

Maher Holding bünyesindeki Corpus Sigorta son 2 yılda önemli bir büyüme göstererek özsermaye ve karlılık açısından önemli bir başarı elde etti. Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Corpus Sigorta’nın kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirterek, “Maher Holding Sigorta Grubunun yeni üyesi her ne kadar 2. Yaşını kutluyor olsa da kurum olarak Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette. Maher Holding bünyesine geçtikten sonra birçok bakımdan yenilenen şirket Corpus adını aldı ve kısa sürede önemli başarılara imza attı. Bu başarıların büyüyerek devam edeceğinden şüphem yok” dedi.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 487 MİLYON LİRA

Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili Ahmet Yaşar ise başarının rakamlara da yansıdığını belirterek, “2020 yılı ilk 8 aylık verilerine göre 87 Milyon TL kar eden Corpus Sigorta %107 sermaye yeterliliğine ulaşmış durumda. Aktif büyüklüğü ise yüzde 21 artarak 487 milyon TL düzeyine gelmiştir. Dinamik ve farklı sektörlere farklı çözümler ve güvenceler sunmaya devam eden Corpus Sigorta ekibi sayesinde bu büyümenin giderek artacağına inanıyorum” dedi. Türkiye’de faaliyetine 1989 yılında Goather Sigorta adıyla başlayan, 1990 yılında Goather-Demir, 1992 yılında Demir Sigorta, 2016 yılında Turkland Sigorta adıyla faaliyetlerine devam eden şirket, Maher Holding Bünyesine katıldığı 19 Kasım 2018 yılında Corpus Sigorta adını aldı.