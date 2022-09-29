Doğum günü kutlamasında pompalı tüfekli dehşet! 0:00 / 0:00

AA

Çorum'da doğum günü kutlaması sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan O.G. (24), pompalı tüfekle önce havaya, ardından çevreye rastgele ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu yaralanan S.G. (24) ve S.Ç. (44), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralananların yakınlarınca darbedilen O.G. ise olay yerinde kaçtı. Şüpheli, kısa süre sonra polis tarafından suç aleti tüfekle yakalandı.