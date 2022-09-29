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Çorum'da doğum günü kutlaması kanlı bitti: 2 yaralı

Çorum'da bir şüpheli, katıldığı doğum günü kutlamasında dehşet saçtı! Pompalı tüfekle önce havaya sonra çevreye rastgele ateş açan şüpheli, 2 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı

Çorum'da doğum günü kutlaması kanlı bitti: 2 yaralı
Doğum günü kutlamasında pompalı tüfekli dehşet!
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AA

Çorum'da doğum günü kutlaması sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan O.G. (24), pompalı tüfekle önce havaya, ardından çevreye rastgele ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu yaralanan S.G. (24) ve S.Ç. (44), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralananların yakınlarınca darbedilen O.G. ise olay yerinde kaçtı. Şüpheli, kısa süre sonra polis tarafından suç aleti tüfekle yakalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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