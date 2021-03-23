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Çorum'da okullarda yüz yüze eğitime ara verme yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vaka artışı gözlenen eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla yüz yüze eğitime ara verilebilecek.

Çorum'da okullarda yüz yüze eğitime ara verme yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi
AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kentte 7-13 Mart'ta her 100 bin kişide 73,19 olan vaka sayısı, 20 Mart'ta açıklanan tabloda 138,65'e yükseldi.

Vaka sayılarındaki artışı engellemek amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığı kentte, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde de yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başladığı 2 Mart'ta kentteki tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlandığı hatırlatıldı.

Kontrollü normalleşmeyle yerinde kararların da uygulandığı belirtilen açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin gerekli görülen okullarda yüz yüze eğitime ara verme yetkisini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Vaka sayılarında hızlı artış olduğu gözlenen okullarda salgının yayılımının azaltılması, öğrenci, öğretmen ve buna bağlı olarak halk sağlığının korunması amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi konusunda gerekli kararları almak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yetki, bu kapsamdaki uygulamalar hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne de bilgi verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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