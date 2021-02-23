Çorum'da şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti

AA

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Hemşiresi Neşe Aygün, 2018 yılı nisan ayında, bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldı.

Beyaz kod vererek zanlı hakkında şikayetçi olan Aygün, soruşturmanın ardından zanlıyla arabulucu vasıtasıyla uzlaştı.

Arabuluculuk görüşmelerinde zanlının 100 erkek, 100 kadın pijama takımı alması karşılığında davadan vazgeçeceğini belirten Aygün ile zanlı arasında anlaşma sağlandı.

Aygün, zanlının aldığı 200 pijama takımını, Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi edilen hastalara hediye edilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışladı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, duyarlı davranışı dolayısıyla Aygün'e, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli tarafından verilen teşekkür belgesini takdim etti.

Aygün, gazetecilere, palyatif servisindeki hastaların zor şartlarda tedavi edildiğini ve onlar için bir şey yapmak istemesinden dolayı arabuluculuk görüşmesinde hastalar için pijama istediğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının 24 saat hastalarla iç içe olduğunu, hastaların durumunu iyi bildiklerini dile getiren Aygün, "Hastaların yaşadığı zor koşulları her zaman görüyoruz. Hastalar için bir şeyler yapmak istedim. Zaten palyatif bakım merkezinde hastalarımızın durumları daha ağır. Onlara destek olmak istedim." diye konuştu.

Aygün, sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz. Onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum. İnşallah bu bir farkındalık olur ve insanlar artık sağlık çalışanlarına bu gözle bakmaz. Hastalar, hasta yakınları bizim kendi ailemiz. Biz onları öyle görüyoruz. Onlar da bizi lütfen çocukları gibi görsünler. Bize sözel, fiziksel hiçbir şekilde şiddet uygulamasınlar."

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şimşek ise sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hemşire Aygün'ün tamamen kendi kararıyla hastalara pijama talep ettiğini aktaran Şimşek, "Böyle bir olayda bile tamamen hastalarını düşünerek, hastane yararına bağış talep etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık sağlıkta şiddet son bulsun." ifadelerini kullandı.