Çorum FK-Bodrum FK: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası içinde Furkan'ın eline topun çarpmasının ardından hakem Ayberk Demirbaş, penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Thomas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada sağ kanattan Geraldo’nun ortasında ceza sahası içinde Thomas'ın kafa vuruşunda kaleci De Sousa topu çeldi.
40. dakikada sağ kanattan Kenan'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Musah Muhammed'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
46. dakikada sağ kanattan Hakan'ın ceza sahasına yerden pasında bomboş durumda Ozan'ın şutu kaleyi bulmadı.
79. dakikada topla ceza sahasına giren Eren’in Musa Muhammed tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nalepa topu ağlara yolladı. 2-1
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loıck Landre, Zargo Toure, Ferhat, Thomas (Ahmet Sağat dk. 69), Nalepa (Ologo dk. 88) , Hakan Barış (Atakan dk. 69), Geraldo (Suat dk. 88), Erkan, Ozan (Eren dk. 59)
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet, Kenan(Mustafa dk 83), Ahmet (Pedro dk. 58), Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Haqı Osman dk. 75), Furkan (Cenk Şen dk. 46), Burak (Celal Dk. 83)
Goller: Thomas (dk. 9 pen.), Nalepa (dk. 79 pen.) (Çorum FK), Musah Muhammed (dk. 40) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin (Çorum FK), Ahmet, Celustka (Bodrum FK)