Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait (3)
ÇORUM'AGEÇTİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'nın ardından bir dizi ziyarette bulunmak için Çorum'a geçti.
ÇORUM'AGEÇTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'nın ardından bir dizi ziyarette bulunmak için Çorum’a geçti. Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, burada Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaran Hıncal ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan, geçen günlerde 2023 yılı işgücü verilerinin açıklandığını belirterek, 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini söyledi. İşsizlik oranlarının son 10 yılın, istihdam oranlarının son 21 yılın en iyi seviyelerine çıktığını belirten Işıkhan, "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Milli gelirimiz 1 trilyon doları, kişi başına milli gelirimiz de 13 bin 110 doları aşarak tarihimizin en yüksek düzeyini gördü. Bu veriler gösteriyor ki; pandemiye rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketine rağmen, doğru yoldayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerimize yönelik olarak başlattığımız promosyon ödemesi uygulamasının kamu bankalarında 2 katına çıkarılarak 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurmuştu. Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık. Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bakan Işıkhan, "Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde, iflas noktasına gelmiş bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi devralmıştık. Bunu en iyi kıymetli emeklilerimiz hatırlar. Attığımız adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettik. Sağlık sigortası kapsamında, ilaca ve tedaviye erişim noktasında dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline geldik. Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
'EMEKLİ MAAŞLARINI TEMMUZDA MASAYA YATIRACAĞIZ'
"Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" diyen Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz emekli maaşlarının zammı memur emeklilerimiz de toplu sözleşmeye göre; SSK ve Bağ-kur için de enflasyona göre şekilleniyor. Biz, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz. Ayrıca; daha önce de söylediğimiz gibi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Yine esnaflarımızın emeklilik için gerekli sigorta prim gün sayısındaki adaletsizliği gidereceğiz. Biliyorsunuz biz hiçbir zaman tutmayacağımız sözü vermedik. Bu, başkalarının milleti kandırma taktiği, bizim değil. Biz ne dediysek bugüne kadar yaptık, bundan sonra da adım adım yapmaya devam edeceğiz. Son 5 yılda yaşadığımız bunca afete ve felakete rağmen, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebiliyoruz. Artık bu güçte bir devletiz. Dolayısıyla; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği, Cumhur İttifakı olarak hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşallah sizlerin desteğiyle başaracağız" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.