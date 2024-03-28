Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait (3)

ÇORUM'AGEÇTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'nın ardından bir dizi ziyarette bulunmak için Çorum’a geçti. Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, burada Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaran Hıncal ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan, geçen günlerde 2023 yılı işgücü verilerinin açıklandığını belirterek, 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini söyledi. İşsizlik oranlarının son 10 yılın, istihdam oranlarının son 21 yılın en iyi seviyelerine çıktığını belirten Işıkhan, "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Milli gelirimiz 1 trilyon doları, kişi başına milli gelirimiz de 13 bin 110 doları aşarak tarihimizin en yüksek düzeyini gördü. Bu veriler gösteriyor ki; pandemiye rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketine rağmen, doğru yoldayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerimize yönelik olarak başlattığımız promosyon ödemesi uygulamasının kamu bankalarında 2 katına çıkarılarak 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurmuştu. Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık. Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Işıkhan, "Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde, iflas noktasına gelmiş bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi devralmıştık. Bunu en iyi kıymetli emeklilerimiz hatırlar. Attığımız adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettik. Sağlık sigortası kapsamında, ilaca ve tedaviye erişim noktasında dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline geldik. Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.