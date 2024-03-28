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        Çorum'da üreticilere yüzde 50 hibeli 1 milyon 231 bin liralık tohum desteği

        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 1 milyon 231 bin lira tutarında 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ile 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:33
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        Çorum'da üreticilere yüzde 50 hibeli 1 milyon 231 bin liralık tohum desteği
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        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 1 milyon 231 bin lira tutarında 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ile 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Yem Bitkisi Ekiliş Alanlarının Artırılması Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon 231 bin lira tutarındaki 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ile 4 bin 720 kilogram yonca tohumu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

        Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, 2 bin 700 dekar alanda fiğ ve yonca üretimini sağlayacak tohumları üreticilere teslim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktekin, hayvanların beslenmesini sağlayacak bitkilerin yetiştirilmesinin, hayvancılığı geliştirmenin yollarından biri olduğunu bildirdi.

        Yonca ve adi fiğ tohumunun besin değeri, verimlilik ve adaptasyon gibi özellikleri nedeniyle diğer bitkilerden üstün olduğuna dikkatti çeken Göktekin, "Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan işletmelerin, hayvan beslenmesinde kullanacakları kaba yemleri kendi işletmelerinde üretmeleri, karlı bir yetiştiricilik için esastır." ifadelerini kullandı.

        Devletin verdiği desteklerin çiftçilerle buluştuğunun altını çizen Göktekin, şunları kaydetti:

        "Hayvan beslenmesi başta olmak üzere, toprak verimliliği, erozyon kontrolü, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok açıdan faydası olan yem bitkileri üretimini artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemizin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, dağıtımını yaptığımız tohumlarımızın bereket ve kazanç vesilesi olmasını temenni ediyorum."

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