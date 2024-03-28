Çorum'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

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