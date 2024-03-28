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        Çorum'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı

        Çorum'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:57
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        Çorum'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı
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        Çorum'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı.

        Şükriye Ç. idaresindeki 06 MJG 05 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta, Ömer T'nin kullandığı 19 S 0087 plakalı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

        Kazada serviste bulunan 15 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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