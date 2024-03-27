Oğuzlar Kaymakamı Turan, yetim ve öksüz çocukları iftarda ağırladı Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, her yıl ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olması sebebi ile ilçede ikamet eden öksüz, yetim çocuklar ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.03.2024 - 04:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 04:50 facebook

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