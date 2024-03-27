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        Oğuzlar Kaymakamı Turan, yetim ve öksüz çocukları iftarda ağırladı

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, her yıl ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olması sebebi ile ilçede ikamet eden öksüz, yetim çocuklar ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 04:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 04:50
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        Oğuzlar Kaymakamı Turan, yetim ve öksüz çocukları iftarda ağırladı
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        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, her yıl ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olması sebebi ile ilçede ikamet eden öksüz, yetim çocuklar ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

        Oğuzlar Çok Programlı Lisesi yemekhanesindeki iftar programına İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy da katıldı.

        Kaymakam Turan, birlikte iftar yaptığı yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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