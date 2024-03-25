Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimat Kandil'den; uygulama Ankara, İstanbul, Mersin'de (2)

'31MART'TA ÇORUM YİNE DESTAN YAZACAK'

Tokat'tan sonra Çorum'da partisinin mitingine katılarak belediye başkan adaylarını tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma yaptı. “Bugün yine Çorum bir başka muhteşem” diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, “Çorum ile bizim aramızda kimse giremez. Çorum ile olan yol ve dava arkadaşlığımızın bizdeki yeri ayrıdır. Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına basmıştır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsinde sizlerin desteğini, duasını, sevdasını hep yanımıza gördük. Siz bizi yalnız bırakmadınız. 14-28 Mayıs seçimlerinde de bu gelenek değişmedi. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı” diye konuştu.

31 Mart'ta da bu birlikteliği daha da perçinleyeceklerini ifade eden Erdoğan,”Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız. 31 Mart'ta Çorum'un yine destan yazacağından şüphe duymuyorum. 1994’ten bu yana 30 yıldır sürdürdüğümüz güzel geleneği inşallah yine bozmayacağız” dedi. Çorumlulardan İstanbul ve Ankara’daki hemşehrilerini de arayarak destek istemeleri çağrısında bulunan Erdoğan şöyle konuştu: “Bilhassa bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka ellere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Milletimizin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevreler Maraş'ta, Çorum'da, daha sonra Sivas'ta provokasyonlar denediler. Alevi, Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt, Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik, antilaik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Maalesef bunların bir kısmında başarılı oldular. 1980 darbesine giden yolun 28 Şubat müdahalesinin ortamı belirsiz tiplerin sağda sola arzı endam etmesiyle hazırlandı. İktidarlarımız döneminde cumhuriyet mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesiyle sokaklarımızın ateşe verilmesinden, FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DAEŞ'i üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz askeri harekatlarla tüm bu saldırıları püskürttük, oyunları bozduk, vatanımızı bölme planlarını yırtıp attık. Ülkemizin üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmedik.”

'YAŞADIKLARIMIZI BİR BAŞKA ÜLKE YAŞASA YERLE YEKSAN OLMAKTAN KENDİNİ KURTARAMAZ' Bunlarla beraber terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak teröristlerin inlerini başlarına geçirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu Gabar'da yaptık. Tendürek'te yaptık. Bunu Bestler Dereler'de yaptık. Şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık silahlı, insansız hava araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemize devam ettireceğiz. Kardeşlerim, şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bizim sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımızı bir başka ülke yaşasa, bırakın bizim gibi istikrarını, barışını, büyümesini sürdürmeyi yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramaz. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiç kimse bu kadar kısa sürede bu derece zorlu mücadeleleri başarıyla veremezdi. Ama biz tüm sıkıntıları göğüsledik. Tüm badireleri atlattık. Projelerimizi hayata geçirerek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüttük. Yani milletçe hem şeytan taşladık hem de tavafımızı yaptık. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. İnsanımızın işini, aşını, istihdamını korumasını sağladık. Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik” ifadelerini kullandı.

Emeklilere yapılan zamları ve bayram ikramiyelerini de gündeme getiren Erdoğan, “Depremin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen bu adımları attık. 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından inşa çalışmalarına süratle başlayarak vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta kurasını çektiklerimizle birlikte yaklaşık 80 bin konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu tamamlayarak yıl sonunda 200 bin konut rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.