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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:32
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Hasan D. idaresindeki 06 RM 552 plakalı otomobil ile Mehmet Ö'nün kullandığı 19 AER 619 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Berk Ö, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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