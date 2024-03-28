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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Keçiörengücü maçını değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına en iyi oyunlarını ortaya koymak üzere çıkacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:50
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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Keçiörengücü maçını değerlendirdi:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına en iyi oyunlarını ortaya koymak üzere çıkacaklarını bildirdi.

        Özbalta, yaptığı yazılı açıklamada, pes etmeden, oyun disiplininden kopmadan mücadele ederek lig sıralamasının play-off hattında merkezi konuma ulaştıklarını belirtti.

        Ligin henüz bitmediğini hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:

        "Son haftalarda oyun ve oyunsal disiplinle mücadeleyi pes etmeden, bırakmayarak play-off hattında merkezi bir konuma geldik. Ben, ekibim ve oyuncularımız henüz bu işin bitmediğini, henüz bir şeyi garantilemediğimizin farkındayız. Planlaması yapılmış, yapılanması ile birlikte oyun kültürü oluşturulmuş, mücadele gücü yüksek, kendi sahasında oynadığı maçlara arzulu bir şekilde çıkan, çalışkan ve saygı duyulacak bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeyiz. Her maça olduğu gibi inatçı ve mücadeleci, iyi oyunumuzu ortaya koymak üzere çıkacağımız müsabakada, taraftarımızın da desteği ile arzu ettiğimiz sonucu almak istiyoruz."

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