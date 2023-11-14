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        Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir Paşa'yı anlattı

        Asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında, özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklarla anılan babasının yaşam felsefesi ve hatıralarını, Hitit Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:36 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:14
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        Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir Paşa'yı anlattı
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        Asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında, özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklarla anılan babasının yaşam felsefesi ve hatıralarını, Hitit Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.

        Timsal Karabekir, 7. Gençlik Sohbetleri kapsamında Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünü unutma, yarına hakkın olsun" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, babasının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Anadolu'ya çıkan 5 kişiden biri olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün istiklal harbinin olmazsa olmazı olduğunu belirten Karabekir, "Allah Türk'e acımış, o ilahi kadroyu, başta o yüce insan olmak üzere bize lütfetmiştir. Hepsinin aynı zamanda doğması ve vatana sahip çıkıp da vatanı kurtarmaları, bizlere muazzam bir miras bırakmaları ki Cumhuriyet bize bırakılan en büyük mirastı. Bu gencecik omuzlarınızda çok büyük mesuliyetler var. Severek ve dik durarak, 'Cihan yıkılsa Türk yılmaz' diyeceksiniz. Yılmak yok. Her zaman vatanınız, ezanınız, bayrağınız için daima canlı olacaksınız. Ben 83 yaşımdayım, emeklilik bilmiyorum. Beşikten mezara kadar Cumhuriyet'imize hizmet etmek borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir." dedi.

        Türk milletinin tarih öncesinden bugüne kadar yüz kızartıcı en ufak bir yanlışının olmadığını vurgulayan Karabekir, "Ne bir soykırım ne başka bir şey. Bizim girdiğimiz savaşlar bir erkek savaşıdır. Kadınlara, çocuklara dokunulmamıştır. Türk'ün farklılığı buradadır." diye konuştu.

        Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir'in Atatürk'e verdiği destekle istiklal mücadelesinin kazanılması ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer edinme sürecini çeşitli resim, fotoğraf ve belgelerle anlattı.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, söyleşinin ardından günün anısına Karabekir'e hediye takdim etti.

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