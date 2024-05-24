Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da işverenle anlaşan maden işçilerinin eylemi sona erdi

        Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması üzerine başlatılan eylem, tarafların anlaşmasıyla son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da işverenle anlaşan maden işçilerinin eylemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması üzerine başlatılan eylem, tarafların anlaşmasıyla son buldu.

        Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağını işleten özel şirketin yöneticileri, işçileri 6 ay ücretsiz izne göndermek yerine iş sözleşmelerinin feshedilmesi, ihbar ve kıdem tazminatları ile 2 aylık maaş tutarında ücret ödemesini kabul ettiğini işçilere bildirdi.

        Bunun üzerine işçiler, maden sahası ve maden ocağında 15 gündür sürdürdüğü eylemi sonlandırdı.

        Bu karar üzerine sevinç yaşayan işçiler ve aileleri, maden ocağından ayrıldı.

        Çorum'un Dodurga ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağının işletme yönetiminin 9 Mayıs'ta madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması nedeniyle yaklaşık 150 işçi eylem başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        GÜNCELLEME - Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        GÜNCELLEME - Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        Boğazkale Kaymakamı Yıldız, muhtarlarla bir araya geldi
        Boğazkale Kaymakamı Yıldız, muhtarlarla bir araya geldi
        Çorum FK Başkanı Yalçın'dan Bodrum FK maçı için hakemlere çağrı
        Çorum FK Başkanı Yalçın'dan Bodrum FK maçı için hakemlere çağrı