Çorum'da işverenle anlaşan maden işçilerinin eylemi sona erdi

Bu karar üzerine sevinç yaşayan işçiler ve aileleri, maden ocağından ayrıldı.

Bunun üzerine işçiler, maden sahası ve maden ocağında 15 gündür sürdürdüğü eylemi sonlandırdı.

Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağını işleten özel şirketin yöneticileri, işçileri 6 ay ücretsiz izne göndermek yerine iş sözleşmelerinin feshedilmesi, ihbar ve kıdem tazminatları ile 2 aylık maaş tutarında ücret ödemesini kabul ettiğini işçilere bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.