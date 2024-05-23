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        GÜNCELLEME - Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:31
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        GÜNCELLEME - Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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        Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

        Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.

        İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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