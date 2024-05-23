GÜNCELLEME - Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.
İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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