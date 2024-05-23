Çorum FK Başkanı Yalçın'dan Bodrum FK maçı için hakemlere çağrı
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bodrum FK ile yarın yapacakları Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında hakemlerden iyi maç yönetmelerini istedi.
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bodrum FK ile yarın yapacakları Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında hakemlerden iyi maç yönetmelerini istedi.
Yalçın, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında yarın Bodrum FK ile karşılaşacaklarını hatırlattı.
Yalçın, "Play-off yarı final rövanş müsabakasını yönetecek hakemlerimize milyonların önünde açık çağrımdır. Sadece ama sadece futbolun konuşulduğu, rakibimiz ve bizim için adaletli kararların verildiği bir maç izlememiz en büyük temennimdir." açıklamasında bulundu.
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