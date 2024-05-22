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        GÜNCELLEME - Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 kişiye adli kontrol

        Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.05.2024 - 22:02
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        GÜNCELLEME - Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 kişiye adli kontrol
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        Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. (31) ve M.S. (45), telefonda kendilerini bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K'ye (74) evindeki kombiye bakım yapmaları gerektiğini söyledi.

        N.K'yi bakıma ikna eden şüpheliler, eve giderek bir müddet kombi ile ilgilendikten sonra hizmet karşılığı olarak 7 bin lira talep etti.

        N.K'nin o kadar parasının olmadığını söylemesi üzerine 2 şüpheli, N.K. ve eşi Y.K'yi (71) bir ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı. Durumdan şüphelenen N.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların kullandığı aracı belirledi.

        Takip sonucu kentten ayrıldığı belirlenen araç, Ankara yolunda durduruldu. Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Araçta bulunan 7 bin lira ise sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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