İskilip'te zabıta ekipleri pazar poşetlerinde ağırlık denetimi yapıyor

Uygulama kapsamında ayrıca her pazarcıya, tezgahının yanında çöp poşeti bulundurma zorunluluğu getirildi.

Pazar alanındaki zabıta noktasına tartı kuran ekipler, talep eden vatandaşların ürünlerini tartıyor. Ağırlığı, satın aldığından daha düşük olan vatandaşlar, alışveriş yaptığı tezgaha geri dönerek eksikliğin giderilmesini sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşların farklı sebeplerle ödediği ücretin altında meyve sebze almasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

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