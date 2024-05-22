Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te zabıta ekipleri pazar poşetlerinde ağırlık denetimi yapıyor

        Çorum'un İskilip ilçesinde zabıta ekipleri, pazar poşetlerinde "ağırlık denetimi" uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te zabıta ekipleri pazar poşetlerinde ağırlık denetimi yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde zabıta ekipleri, pazar poşetlerinde "ağırlık denetimi" uygulaması başlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşların farklı sebeplerle ödediği ücretin altında meyve sebze almasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

        Pazar alanındaki zabıta noktasına tartı kuran ekipler, talep eden vatandaşların ürünlerini tartıyor. Ağırlığı, satın aldığından daha düşük olan vatandaşlar, alışveriş yaptığı tezgaha geri dönerek eksikliğin giderilmesini sağlıyor.

        Uygulama kapsamında ayrıca her pazarcıya, tezgahının yanında çöp poşeti bulundurma zorunluluğu getirildi.

        Bu sayede pazar alanının meyve sebze atıklarıyla kirletilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, iki yeni uygulamanın vatandaşlarca memnuniyetle karşılanmasını umduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
        Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
        Vali Dağlı, Mecitözü ilçesini ziyaret etti
        Vali Dağlı, Mecitözü ilçesini ziyaret etti
        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
        Hititlerden kalma tarihi eserlerin Güney Kore'de sergilenmesi için protokol...
        Hititlerden kalma tarihi eserlerin Güney Kore'de sergilenmesi için protokol...
        DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği
        DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği