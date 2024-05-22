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        Vali Dağlı, Mecitözü ilçesini ziyaret etti

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 08:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:52
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        Vali Dağlı, Mecitözü ilçesini ziyaret etti
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse'yi ziyaret eden Dağlı, ilçede devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

        Ardından Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'a ziyarette bulunan Dağlı, çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

        Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katılan Dağlı, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki çocuk ve gençlerin hem eğitim alabileceği hem de kaliteli zaman geçirebileceği bir mekana kavuştuğunu söyledi.

        Dağlı, açılış töreninin ardından Elvançelebi köyünde faaliyet gösteren Anne Lezzeti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, kooperatif üyeleriyle sohbet etti.

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