Vali Dağlı, Mecitözü ilçesini ziyaret etti
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.
Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse'yi ziyaret eden Dağlı, ilçede devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.
Ardından Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'a ziyarette bulunan Dağlı, çalışmaları hakkında bilgilendirildi.
Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katılan Dağlı, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki çocuk ve gençlerin hem eğitim alabileceği hem de kaliteli zaman geçirebileceği bir mekana kavuştuğunu söyledi.
Dağlı, açılış töreninin ardından Elvançelebi köyünde faaliyet gösteren Anne Lezzeti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, kooperatif üyeleriyle sohbet etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.