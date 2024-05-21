Fenerbahçe derbi zaferinin hikayesini paylaştı! "Bütün ittifakların oyununu bozduk"

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı 10 kişiyle alınan 1-0'lık derbi galibiyetinin hikayesini YouTube hesabında paylaştı. Herkese açık olarak yayımlanan videoda, başkan Ali Koç'un maç öncesi Samandıra'da takıma yaptığı konuşma, teknik direktör İsmail Kartal'ın ise devre arası ve maç sonu soyunma odasında sarf ettiği sözler dikkat çekti.

ALİ KOÇ: HER ŞEY BİZE KARŞI

Maçtan önce Samandıra'da oyunculara seslenen başkan Ali Koç, "Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz, bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir. Her şey bizim aleyhimize, her şey bize karşı ve en önemlisi kimse bizim oradan galibiyetle ayrılabileceğimizi beklemiyor. Yarın eğer galibiyetle ayrılırsak, neler olabileceğini asla kestiremeyiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM İSMAİL KARTAL: BÜTÜN İTTİFAKLARIN OYUNUNU BOZDUK, TARİH YAZDINIZ! Maç öncesi soyunma odasında oyuncularına motivasyon konuşması yapan teknik direktör İsmail Kartal, “Bugün hesap kesme günü! Bunu unutmayın. Buraya da bunun için geldik, bunu unutmayın!” ifadesini kullandı. Kartal, dev derbinin devre arasında ise "Artık bir kişi eksiğiz. Oyundan atılan arkadaşınız için de oynayacaksınız. Görüyorsunuz ki 10 kişi bile oynasak, bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Göreceksiniz biz 10 kişi de bunları yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim, inanalım. Sanki 11'e 11 oynuyormuş gibi, ilk 45 dakikada yaptığımız gibi oyuna büyük bir karakter koyalım. Herkese en iyi cevabı sahada vereceğiz. 10 kişi de kalsak bu karakterinizi herkese göstereceksiniz!" sözleriyle oyuncularını motive etti. Kartal maçın ardından yaptığı konuşmada ise, "Bütün ittifakların oyununu bozduk. Tarihi bir gün, Bu gece tarih yazdınız. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.