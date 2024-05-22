Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Selime A. (46) Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta kaldırımda yürürken, altından geçtiği ağacın kırılan dalı üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımıyla ağacın altından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ağaçtan kopan parçalar, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İranlı yetkili helikopter kazasını anlattı
        İranlı yetkili helikopter kazasını anlattı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden kişi yakalandı
        Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden kişi yakalandı
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Makas attı hayatına mal oldu
        Makas attı hayatına mal oldu
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"

        Benzer Haberler

        Hititlerden kalma tarihi eserlerin Güney Kore'de sergilenmesi için protokol...
        Hititlerden kalma tarihi eserlerin Güney Kore'de sergilenmesi için protokol...
        DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği
        DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği
        Bayat'ta orman yangınlarıyla mücadele eğitimi yapıldı
        Bayat'ta orman yangınlarıyla mücadele eğitimi yapıldı
        Bayat'ta yapılması planlanan projeler değerlendirildi
        Bayat'ta yapılması planlanan projeler değerlendirildi
        Çorum'da baraj gölünde boğularak ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı
        Çorum'da baraj gölünde boğularak ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı
        Çorum'da istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı