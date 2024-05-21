Bayat'ta yapılması planlanan projeler değerlendirildi
Çorum'un Bayat ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler, istişare ve koordinasyon toplantısında değerlendirildi.
Çorum'un Bayat ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler, istişare ve koordinasyon toplantısında değerlendirildi.
Bayat Kaymakamı Seher Söyler başkanlığında, Millet Bahçesi'ndeki Bayat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve çiftçiler katıldı.
Toplantıda, ilçede devam eden kamu yatırımları ile bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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