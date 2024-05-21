Bayat'ta yapılması planlanan projeler değerlendirildi

Toplantıda, ilçede devam eden kamu yatırımları ile bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayat Kaymakamı Seher Söyler başkanlığında, Millet Bahçesi'ndeki Bayat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve çiftçiler katıldı.

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