Bayat'ta orman yangınlarıyla mücadele eğitimi yapıldı

İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, katılımcılara ormanların neden korunması gerektiği, orman yangınlarının çıkış sebepleri, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.