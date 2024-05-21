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        Bayat'ta orman yangınlarıyla mücadele eğitimi yapıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:05
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        Bayat'ta orman yangınlarıyla mücadele eğitimi yapıldı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

        Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla orman yangınlarıyla mücadele kapsamında çalışmalara hız verildi.

        İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, katılımcılara ormanların neden korunması gerektiği, orman yangınlarının çıkış sebepleri, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

        Kayadibi, eğitimin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

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