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        Haberler Yaşam Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: Microsoft'un meşhur arka planının hikayesi bakın neymiş!

        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: Microsoft'un meşhur arka planının hikayesi bakın neymiş!

        Microsoft'un, sistemin ,piyasaya sürülmesinden bu yana en az bir milyar bilgisayar ekranını süsleyen klasik Windows XP masaüstü arka planının hikayesini hiç merak ettiniz mi? İşte o arka planın arkasındaki hikaye!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:54
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        2000'li yılların başında bir bilgisayar kullandıysanız muhtemelen hepiniz bir kere de olsa Nepa Vadisi'nin büyüleyici yeşilliği ile tanışmışsınızdır. Microsoft bilgisayarların ekran fotoğrafı olan bu çok tanıdık görselin hikayesini sizin için derledik. İşte detaylar!

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        NEPA VADİSİ

        Napa Vadisi, 1990'lı yılların çoğunu, üzümlerine zarar veren mikroskobik bir zararlı olan filoksera'nın yayılmasını umutsuzca engellemeye çalışarak geçirdi. Salgın 1999 yılında normal seyrine ulaştığında yaklaşık 50.000 dönümlük alan yok olmuştu.

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        ARACININ CAMINDAN GÖRDÜ

        Charles O'Rear, 1998'de yolda giderken arabasının camında parlayan görüntüyü gördü ve fotoğraflamaktan kendini alamadı. Bu parlak yeşiller ve saf maviler, O'Rear tarafından Bill Gates'in kurduğu bir stok fotoğraf ve görsel lisanslama sitesine yüklediğinde hiçbir şekilde düzenlenmemişti.

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        "BLISS"

        Microsoft görseli ana ekran resmi olarak kullanmak istedi ve satın aldı. Ardından görüntüye Bliss adını verdi ve Windows XP'nin 2001'de piyasaya sürülmesinden bu yana en az bir milyar kişi tarafından görüldü.

        Kaynak: Artsy

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