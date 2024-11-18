Avrupa'dan 'karışık' mesajlar: Bir taraf Rusya'ya bir taraf Ukrayna'ya yakın

ABD Başkanlık Seçimi'nin Donald Trump'ın kazanmasıyla dengeler dünyanın dört bir yanında yeniden şekilleniyor. Değişim yaşanan en önemli merkezlerden biri ise Avrupa.

Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna yanlısı olmayan, diyalog yoluyla savaşı bitirmeyi amaçlayan tutumu, Almanya Şansölyesi Scholz'un Putin'i iki yıl sonra aramasına neden olmuştu.

Polonya'dan bu telefona itiraz geldi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'daki savaşa işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "telefon görüşmeleriyle durdurulamayacağını" söyledi. Tusk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i telefon görüşmeleriyle durduramaz. Bu savaştaki (Rusya-Ukrayna Savaşı) en büyük saldırılardan biri olan dün geceki saldırı, telefon diplomasisinin, tüm Batı'nın Ukrayna'ya verdiği gerçek desteğin yerini alamayacağını kanıtladı. Önümüzdeki haftalar sadece savaşın kendisi için değil, geleceğimiz için de belirleyici olacaktır." ifadelerine yer verdi.