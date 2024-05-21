Fenerbahçe için Rafael Benitez iddiası!
Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılacak seçimlerde yeniden adaylığını açıklayan başkan Ali Koç'un, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü İspanyol teknik adam Rafael Benitez'i getirmek istediği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için de geri sayım sürüyor.
Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklarken, İspanyol basını ise Ali Koç hakkında flaş bir iddia ortaya attı.
Fichajes'te yer alan habere göre; sezon sonunda İsmail Kartal ile yollarını ayırmak isteyen başkan Ali Koç, takımın başına Rafael Benitez'i getirmek için harekete geçti.
Haberin detaylarında Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istemesinden sonra Ali Koç'un da benzer deneyime ve başarılara sahip bir teknik direktör için harekete geçtiği ve bu doğrultuda Rafael Benitez'i gündemine aldığı ifade edildi.
Ayrıca Ali Koç'un şimdiden İspanyol teknik adamın temsilcileriyle görüşmelere başladığı da iddia edildi.
CELTA VIGO'DA 33 MAÇTA 1.09 PUAN ORTALAMASI
Son olarak Celta Vigo'yu yöneten Rafael Benitez 33 resmi karşılaşmada takımın başında olurken bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile maç başına 1.09 puan ortalaması tutturdu.
13 KUPA KALDIRDI!
Kariyerinde Real Madrid, Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Newcastle, DL Pro, Everton ve Celta Vigo'yu çalıştıran ve toplam 13 kupa kazanan 64 yaşındaki teknik adam, 2005 yılında Liverpool'a Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatırken, 2 Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi de elde etti.