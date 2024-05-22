Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, Aynur M'nin iç çamaşırına gizlenmiş 37,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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