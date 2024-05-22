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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:48
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 kişinin kiralık araçla uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonda Eyüp Ç. (42) ve Aynur M'nin (34) içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

        Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, Aynur M'nin iç çamaşırına gizlenmiş 37,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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