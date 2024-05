Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Uluslararası İyilik Ödülleri Töreninde açıklamalarda bulundu...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden, 'bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden olamayız. Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var." dedi.

Etrafımızı kuşatan onca acı, kötülük, zulme, mazlumların gökyüzünü çınlatan onca feryadına rağmen dünya halen ayakta ise sebebi iyi, güzel insanların, sizin gibi iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde gerektiğinde canını tehlikeye atan, bir ihtiyaç sahibine ulaşmak için kendini paralayan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan Kur'an'ın nuruyla aydınlanan nesillerin yetişmesi için gayret eden, yetimlere, öksüzlere ve hatta kuşlara el uzatan yüce yürekli insanların eksikliğini Rabbim bize hissettirmesin diyorum.

"SOYKIRIMCILAR ADALETE HESAP VERMELİDİR"

İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, kadın ölmeden insanlığa dair umutlar kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır, soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan budur. İsrail Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor.

"SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Batılı güçler ve uluslararası sistem tarafından el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor. 150 gazeteciyi öldüren ülke güya basın özgürlüğü sıralamasında bölgede birçok ülkeden üst sıralarda yer alabiliyor. Bunun gibi İsrail'i kayıran pekçok çifte standartla karşılaşıyoruz. Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık.